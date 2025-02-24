الصين: نلتزم بإستراتيجية نووية للدفاع عن النفس

بكين-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تحتفظ بقدرتها النووية عند الحد الأدنى الضروري للأمن القومي.

وتعليقاً على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول ترسانة الصين النووية قال مصدر في الخارجية الصينية لوكالة نوفوستي: “إن الصين تلتزم بشكل صارم بسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية وتلتزم بإستراتيجية نووية للدفاع عن النفس وتحافظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى الضروري للأمن القومي، ولا تشارك في سباق تسلح”.

وفي وقت سابق، صرح ترامب في مقابلة مع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك على شبكته “إكس” بأن الصين “ستلحق بالولايات المتحدة أو حتى تتفوق عليها” في مجال ترسانات الأسلحة النووية.

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