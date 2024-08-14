خلال النصف الأول من العام الجاري… جريح وطن يمنح نحو ألف بطاقة إلكترونية جديدة للجرحى

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن أنه سلم نحو ألف بطاقة إلكترونية جديدة للجرحى المنضمين إليه خلال النصف الأول من عام 2024.

وأوضح المشروع في منشور له عبر “تلغرام” أن مراكز خدمات البطاقة الذكية المنتشرة في المحافظات مستمرة باستقبال وثائق جرحى العمليات الحربية ومنح البطاقة إلى مستحقيها، مشيراً إلى أن الأوراق المطلوبة للحصول على البطاقة هي “صورة عن الهوية المدنية وصورتان شخصيتان وبيان عائلي ساري المفعول”.

وبين المشروع أن الأوراق تقدم في أحد مراكز البطاقة الذكية ليتم تدقيقها والتأكد من أن الجريح منضم إلى مشروع جريح الوطن، لافتاً إلى أن البطاقة تمنح لجميع جرحى العمليات الحربية المنضمين إلى المشروع من نسب العجز 40 وحتى 100 بالمئة.

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