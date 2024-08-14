المالية… الموافقة على تأسيس شركة محاسبين قانونيين في حلب

دمشق-سانا

وافق مجلس المحاسبة والتدقيق في وزارة المالية على تأسيس شركة محاسبين قانونيين كشركة مهنية محدودة المسؤولية مقرها في محافظة حلب.

كما وافق المجلس خلال اجتماعه برئاسة وزير المالية الدكتور كنان ياغي، على إصدار نتائج امتحان المحاسبين القانونيين دورة عام 2023 وإعلانها على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما ناقش ترتيبات عقد امتحان نيل شهادة محاسب قانوني للعام الحالي، واصدار إعلان التقدم لهذا الامتحان خلال الأيام القليلة القادمة.

وجرى خلال الاجتماع مداولة المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية المالية، حيث وافق المجلس على معيار المحاسبة المالية رقم 31 “الوكالة بالاستثمار” للتقيد بمضمونه حيث يلزم، وتعديل رسوم وبدلات للتنظيم المهني “لجمعية المحاسبين القانونيين”.

وناقش المجلس المخالفات المرتكبة من قبل بعض المحاسبين القانونيين، وإجراءات تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق، وتنظيم دورات تدريبية للمتقدمين لنيل شهادة محاسب قانوني.

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