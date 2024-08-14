لازاريني: 625 ألف طفل في غزة خسروا عاماً دراسياً

نيويورك-سانا

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تسبب بخسارة 625 ألف طفل، عاماً دراسياً، بينهم 300 ألف طفل يتلقون تعليمهم في مدارس الوكالة.

ونقلت وكالة وفا عن لازاريني قوله في تدوينة على منصة إكس اليوم: إن تأثير حرب غزة على الأطفال هائل وخاصة على صحتهم العقلية والنفسية وينبغي لنا إعادتهم إلى التعلم بالتعاون مع الشركاء، مشيراً إلى أن 4 من كل 5 مدارس في غزة تعرضت لقصف مباشر أو تضررت وبحاجة إلى إصلاح أو إعادة بناء لاستخدامها مجدداً.

وحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية استشهد 9936 طالباً، وأصيب 79851 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.

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