الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على كورسك إرهابي وسيوقف طويلاً أي مفاوضات سلام محتملة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية أن قيام نظام كييف بشن هجوم على مقاطعة كورسك الروسية سيؤدي إلى توقف موضوع مفاوضات السلام مع روسيا لفترة طويلة، واصفاً الهجوم بأنه تصرف إرهابي.

وقال سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية روديون ميروشنيك في تصريح اليوم وفق موقع RT: “يبدو واضحاً تماماً أنه من خلال الأعمال الإرهابية في اتجاه كورسك على وجه التحديد وضعت سلطات أوكرانيا المسار المتعلق بمفاوضات السلام في فترة توقف على المدى الطويل”.

وتواصل القوات الروسية التصدي للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على أراضي كورسك صباح 6 آب، فيما أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب السبت الماضي فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في كورسك وبيلغورود وبريانسك بسبب زيادة مستوى التهديدات الإرهابية من أوكرانيا.

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