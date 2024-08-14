الصين: على الولايات المتحدة دفع “إسرائيل” لوقف العمليات العسكرية في غزة

نيويورك-سانا

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو كونغ الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات صادقة ومسؤولة لدفع “إسرائيل” إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية قال كونغ وفق وكالة شينخوا: “ندين وبشدة الهجوم الإسرائيلي على مدرسة التابعين في مدينة غزة والذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة فلسطيني”، مشدداً على أن المدنيين والبنية التحتية المدنية لا ينبغي أن يكونوا هدفاً للعمليات العسكرية وأن هذا خط أحمر بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأضاف: “إن مهاجمة المدارس التي يلجأ إليها عدد كبير من المدنيين عمل شنيع، وإن وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة هو إجماع المجتمع الدولي”.

ودعا واشنطن باعتبارها أكبر مورد للأسلحة إلى اتخاذ “إجراءات صادقة ومسؤولة”، مؤكداً أن مفتاح تجنب تدهور وتصعيد الوضع يكمن في تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم في غزة دون تأخير، وأن بلاده ستعمل بلا كلل من أجل تخفيف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتحقيق السلام والاستقرار والأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط.

وعقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية جلسة طارئة مفتوحة بناء على طلب الجزائر وبالتشاور مع دولة فلسطين في أعقاب المجزرة التى ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بقصفه مدرسة “التابعين” التى تؤوى نازحين فى حيي الدرج بمدينة غزة يوم السبت الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة المئات.

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