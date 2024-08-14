36 شهيداً جراء المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية مجزرتين في قطاع غزة، وصل من ضحاياهما إلى المستشفيات 36 شهيداً و54 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 313 على القطاع ارتفع إلى 39965 شهيداً و92294 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 20 فلسطينياً على الأقل، وأصيب العشرات في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع.

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