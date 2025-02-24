ممثلون أمميون ومندوبون في مجلس الأمن: مجزرة مدرسة التابعين المروعة والمجازر التي سبقتها حصلت نتيجة المساعدات السخية لـ “إسرائيل”

نيويورك-سانا

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو أن القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين في مدينة غزة هو الأشرس على مدرسة تؤوي نازحين في القطاع، مشيرة إلى أن الوضع كارثي إذ لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

وأوضحت ديكارلو خلال إحاطة لمجلس الأمن الليلة الماضية أن المنظومة الصحية في قطاع غزة عاجزة عن العمل تقريباً في ظل شح المستلزمات الطبية والمخاوف الكبيرة على طواقم الإغاثة، إضافة إلى استحالة تنفيذ نظام التطعيمات، وقالت “لا بد أن ينتهي القتل والدمار في قطاع غزة”.

بدورها قالت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا خلال الإحاطة: “ها نحن هنا مرة أخرى، في أعقاب حلقة مروعة أخرى من هذه الحرب الوحشية في غزة.. نشعر بالرعب من الغارة الإسرائيلية على مدرسة التابعين في حي الدرج في مدينة غزة يوم السبت الماضي، التي كانت تؤوي مئات من الأسر النازحة، وانتقل الكثير إليها بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة، وتم تنفيذ الضربة أثناء صلاة الفجر”.

وتابعت مسويا: إن “التقارير تشير إلى أن هذه كانت إحدى أكثر الهجمات دموية على مدرسة تؤوي النازحين منذ بداية الحرب.. وفي الواقع يبدو أن مثل هذه الهجمات تحدث بوتيرة متزايدة”، مشيرة إلى أن “إسرائيل” قصفت خلال 48 ساعة في الفترة بين الـ3 والـ4 من الشهر الجاري 3 مدارس، إضافة إلى قصف مدرستين بتاريخ ال8 من آب الحالي وجميعها في مدينة غزة.

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