عدوان الاحتلال على القطاع يدخل يومه الـ 313… 20 شهيداً وعشرات الجرحى

القدس المحتلة-سانا

استشهد 20 فلسطينياً وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منازل في مخيمي النصيرات والمغازي وسط القطاع وخان يونس جنوبه، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينياً وإصابة العشرات.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح برصاص قناصة جيش الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، بينما استشهد 3 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال حي تل السلطان غرب رفح جنوب القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية والشمالية من مدينة رفح وحيي الصبرة والزيتون في مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 39929 شهيداً و 92240 جريحاً.

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