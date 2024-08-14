استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في طوباس

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات كبيرة للاحتلال معززة بجرافات وطائرات مسيرة اقتحمت المدينة وحاصرت منزلاً وأطلقت الرصاص والقذائف تجاهه، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين، إضافة إلى مداهمة منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.

واستشهد أمس فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي القدس ورام الله بالضفة الغربية.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء بالضفة الغربية إلى 626 شهيداً منذ السابع من تشرين الأول الماضي بينهم 146 طفلاً.

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