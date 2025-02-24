SCS-NET

تراجع أسعار الذهب

2024-08-14

لندن-سانا

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور بيانات تضخم أمريكية قد تحدد مسار أسعار الفائدة في شهر أيلول المقبل.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى2460.87 دولاراً للأوقية الأونصة، فيما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 2500.3 دولار.

ويأتي هذا التراجع بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولاراً الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى27.68 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 931.73 دولاراً، فيما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 939.25  دولاراً بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الـ24 من تموز في الجلسة الماضية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

ارتفاع أسعار الذهب مع هبوط الدولار

لندن-سانا ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى في أكثر من 10 أسابيع مع هبوط …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved