الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي منع عشرات البعثات الإنسانية من الوصول إلى غزة منذ بداية آب الحالي

نيويورك-سانا

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول عشرات البعثات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الفترة من 1 إلى 11 آب الحالي.

وذكر المكتب في تقرير نشره على موقعه على الانترنت أنه “في المجمل، منذ الأول من آب ومن بين 85 طلباً لبعثات مساعدات إنسانية منسقة في شمال غزة، سمحت سلطات الاحتلال فقط بـ 34”.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن عرقلة بعثات المساعدة تقوض الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وفي مطلع آب الحالي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن سلطات الاحتلال رفضت تمديد تأشيرة رئيس المكتب أندريا دي دومينيكو التي انتهت يوم الخميس الـ 1 من آب.

وفي يوم الاثنين الـ 22 من تموز الماضي صوت ما يسمى “الكنيست الإسرائيلي” في القراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بقطع علاقات “إسرائيل” مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط “الأونروا” وإعلانها منظمة إرهابية فيما تتولى الوكالة تقديم خدمات حيوية ومساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي دول عربية أخرى.

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