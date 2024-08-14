وزارة التربية… متابعة واقع المؤسسات التعليمية الخاصة ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة والأقساط

دمشق-سانا

أكدت وزارة التربية على مديرياتها في المحافظات كافة، ضرورة متابعة واقع المؤسسات التعليمية الخاصة ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة والأقساط المعلن عنها.

وشددت الوزارة في تعميم على مديرياتها بضرورة إلزام أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة التقيد بالأقساط المدرسية السنوية وأجور الخدمات والميزات الإضافية والنقل المعتمدة أصولاً للعام الدراسي القادم المعممة من قبلهم وعدم استيفاء أي مبالغ إضافية.

وذكرت الوزارة في تعميمها ضرورة إعلان الأقساط المدرسية السنوية وأجور الخدمات والميزات الإضافية والنقل بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمديريات ولدى المؤسسات التعليمية الخاصة إضافة إلى متابعة ومعالجة الشكاوى الواردة إليهم وتوجيه المدير المندب والموجهين المكلفين بالإشراف على المؤسسة التعليمية الخاصة التدقيق وللتأكد من التنفيذ ورفع تقارير بذلك.

وطلبت الوزارة موافاتها بإحصائية تتضمن الأقساط المحددة السنوية والخدمات والميزات الإضافية وأجور النقل لكل مرحلة مع درجة تصنيفها لكل مؤسسة تعليمية خاصة وتكثيف زيارات اللجان إلى هذه المؤسسات والتدقيق فيها ورفع تقارير بذلك تؤكد التزام أصحابها وفي حال المخالفة ترفق الثبوتيات اللازمة ليتم فرض عقوبة التعويض مقابل الضرر بحق أصحابها واتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً.

رحاب علي

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