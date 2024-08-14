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ضبط 5 أطنان نتر فروج غير صالح للاستهلاك البشري في مستودع بدمشق

2024-08-13

دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق 5 أطنان من نتر الفروج غير صالح للاستهلاك البشري في مستودع بمخالفة إعادة استخدامه في إنتاج الكباب وأغذية أخرى.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم ضبط ضمن المستودع ورشة لتنتير بقايا عظام وأجزاء الفروج غير صالح للاستهلاك البشري لإعادة استخدامه في إنتاج الكباب وأغذية أخرى، إضافة لافتقار الورشة لأدنى المقومات والشروط الصحية.

وأشارت المديرية إلى أنه تم حجز الكمية وإتلافها أصولاً وإحالة المخالفين إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

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