اختتام فعاليات مهرجان قطاف الفستق الحلبي بمنارة حلب القديمة

حلب-سانا

اختتمت اليوم بمنارة حلب القديمة فعاليات مهرجان قطاف الفستق الحلبي والذي أقامته الأمانة السورية للتنمية ومجلس مدينة حلب بالتعاون مع مديرية الثقافة واتحاد الفنانين التشكيلين.

وتضمنت الفعالية الختامية ندوة تعريفية تحدث فيها الدكتور أحمد معروف من جامعة حلب عن أهمية أنواع الفستق الحلبي وأماكن توزعه وأهم أصنافه وأنماط زراعته وفوائده الغذائية، ودوره في تحسين صحة الجسم، كما قدمت فرقة عطاء الوتر والتراث أغاني تراثية وطربية، بالإضافة إلى معرض لمنتجات غذائية مصنوعة من الفستق الحلبي.

وبين عضو المكتب التنفيذي بمجلس مدينة حلب بشار كلاوي في تصريح لمراسلة سانا أن مهرجان قطاف الفستق الحلبي الذي استمر لمدة يومين يؤكد حرص المجلس على القيام بأعماله الخدمية بالإضافة إلى مهمة الحفاظ على التراث اللامادي من خلال المشاركة بهذه الفعالية بالتشاركية مع الجهات الأخرى.

وأوضحت عضو المكتب التنفيذي باتحاد الفلاحين ورئيس مكتب التعاونيات الإنتاجية لمياء الحماد أن الاتحاد يعمل على تأسيس جمعية تعاونية للفستق الحلبي تضم 84 فلاحاً من قرية عبطين المشهورة بزراعة الفستق الحلبي والاستماع إلى مشاكل الفلاحين والصعوبات التي تواجههم في زراعتها وتقديم إرشادات زراعية لهم للحصول على المنتج بجودة عالية، بالإضافة إلى تزويد

التعاونية بخط انتاج لتكسير الفستق وتقشيره وتحميصه.

وأشارت معاون مدير الثقافة أحلام استانبولي إلى أن شجرة الفستق الحلبي تشكل أهمية بيئية وغذائية وضرورة الحفاظ على هذه الثروة الوطنية وتشجيع زراعتها في مدينة حلب.

وبين رئيس اتحاد الفنانين التشكيلين بحلب يوسف مولوي أن مشاركة الاتحاد اليوم في الفعالية تأتي للإضاءة على أهمية شجرة الفستق الحلبي التي تشتهر بها مدينة حلب، إضافة إلى عرض لوحات تشكيلية رسمت في الطبيعية بين أشجار الفستق وسيتم رسم عدد أخر من اللوحات لإقامة معرض لها.

بريوان محمد