التعاون الإسلامي: اقتحام وزراء في حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك للقانون الدولي

جدة-سانا

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اقتحام وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك وتدنيس باحاته ومنع المصلين الفلسطينيين من الوصول إليه، معتبرة ذلك استفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم بأسره وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحذرت المنظمة في بيان اليوم من خطورة استمرار إجراءات الاحتلال الرامية لتغيير الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان خالص للمسلمين.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، مطالباً بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل وفوري وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

واقتحم صباح اليوم أكثر من 2000 مستوطن بينهم وزيران في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى بحماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال التي منعت المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد المبارك.

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