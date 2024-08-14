بوليانسكي: هجوم النظام الأوكراني على كورسك كشف وجهه الحقيقي الرافض للحل السلمي

موسكو-سانا

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي أن الهجوم الذي نفذه نظام كييف مؤخراً على مقاطعة كورسك الروسية كشف وجه هذا النظام الحقيقي الرافض للحل السلمي للأزمة الأوكرانية.

وقال بوليانسكي خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي بشأن جرائم القوات الأوكرانية اليوم “إن نظام كييف اختار التصعيد ومواصلة العمليات القتالية بهجومه على كورسك وسيندم على هذه الخطوة التي تدحض ما أعلنه شركاؤنا الدوليون بشأن ميله نحو حل الأزمة الأوكرانية سلمياً”.

وشدد بوليانسكي أن هجوم النظام الأوكراني على كورسك وحدت المجتمع الروسي وأظهرت الوجه لحقيقي لهذا النظام الذي لا يستحق سوى الهزيمة الكاملة والاستسلام غير المشروط.

وذكرت سلطات كورسك أمس أن القصف الأوكراني للمقاطعة أدى إلى مقتل 12 مدنياً وإصابة 121 آخرين، بينهم 10 أطفال، مشيرة إلى أن 121 ألف شخص قد غادروا المناطق الحدودية للمقاطعة بينما يجري العمل على إجلاء نحو 59 ألفاً آخرين.

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