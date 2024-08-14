الخارجية الإيرانية تدين اعتداءات الصهاينة على المسجد الأقصى

طهران-سانا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم اعتداء بعض وزراء الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على المسجد الأقصى، محذرة من أن هذه الخطوة الاستفزازية تزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني اليوم في صفحته الشخصية على منصة “إكس”: إن هذا العمل غير القانوني والاستفزازي مدان ويستحق رداً عالمياً، خاصة من الدول والشعوب الإسلامية، محملاً المجتمع والمنظمات الدولية مسؤولية موضوعية وفورية لوقف الأعمال الهمجية التي تنتهك القوانين الدولية.

وفي وقت سابق اليوم اقتحم أكثر من 2000 مستوطن بينهم وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الاقصى.

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