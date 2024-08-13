بدعم المجتمع المحلي… افتتاح صالة نادي ازرع الرياضي متعددة الاستعمالات

درعا-سانا

افتتحت اليوم صالة نادي ازرع الرياضي بمحافظة درعا بعد إعادة ترميمها بدعم من المجتمع المحلي وبتكلفة وصلت إلى 900 مليون ليرة سورية، وذلك بحضور عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب المركزي فاضل وردة.

وتضمن الافتتاح عروضا رياضية متعددة في العاب كرة الطائرة والسلة والقدم.

وبين رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا في تصريح للصحفيين أن إعادة ترميم الصالة الرياضية بدعم المجتمع المحلي واستخدامها لتدريب فرق نادي ازرع في الألعاب المتنوعة هو دليل على حالة التعافي التي تشهدها المحافظة ولاسيما في المجال الرياضي.

من جانبه أكد محافظ درعا المهندس لؤي خريطة أن أهالي درعا يثبتون أنهم يملكون إرداة قوية في التعافي موجها التحية لأبناء مدينة ازرع الذين كانت لهم بصمتهم في إعادة تأهيل الصالة.

وأشار رئيس نادي ازرع الرياضي رياض طراد إلى أن إعادة تأهيل الصالة بجهود مجتمعية يعكس إهتمام الأهالي بالرياضة، موضحا أن الصالة عبارة عن بناء طابقي من أربع طبقات يضم صالات لكل الألعاب الفردية والجماعية، إضافة إلى ملعب تدريبي لكرة القدم.

مدرب كرة السلة في نادي ازرع جوزيف المراوي قال: إن عودة الصالة إلى الخدمة بعد سنوات من توقفها هو إنجاز وأصبح بإمكان اللاعبات أن يتدربن ضمن مكان مخصص لهن بدلا من التدرب في باحات المدارس، إضافة إلى أن الصالة ستوفر لكل اللاعبين المكان الصحيح لتأهيلهم وصناعة أبطال منهم.

وتفقد وردة ومعلا يرافقهم عدد من المعنيين في محافظة درعا أعمال إعادة تأهيل ملعب كرة القدم في مدينة الأسد الرياضية في منطقة البانوراما واطلعا على سير العمل الذي تنفذه الشركة العامة للبناء والتعمير.

وبينت المهندسة وفاء العبد الله مشرفة المشروع أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المخطط له والمحدد بـ 3 أشهر مشيرة إلى أن مراحل العمل بدأت بإعادة تأهيل البنى التحتية للملعب وتركيب شبكات التصريف الفرعية والرئيسة ومن ثم تحضير الملعب لزراعته بالعشب الصناعي وفق المواصفات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

شارك في الجولة والافتتاح أمين فرع درعا لحزب البعث حسين الرفاعي ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بدرعا ورؤوساء الأندية الرياضية والكوادر الرياضية في المحافظة.

لما المسالمة ورضوان الراضي

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