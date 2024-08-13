المرصد الأورومتوسطي: أطفال غزة أهدافاً للاحتلال الإسرائيلي

جنيف – سانا

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الأطفال في قطاع غزة لا يتمتعون بأي نوع من أنواع الحماية التي يقررها القانون الدولي، مشيراً إلى أنهم أصبحوا أهدافاً رئيسة ومباشرة ومتعمّدة الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك القتل العمد والإعدامات المباشرة.

وقال المرصد في بيان اليوم: “”إسرائيل” قتلت 2100 رضيع فلسطيني ممن تقل أعمارهم عن عامين بما يمثل الوجه الأكثر دموية لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع”، لافتاً إلى أن هؤلاء الرضع قضوا ضمن نحو 17 ألف طفل قتلهم الاحتلال منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول الماضي.

ولفت المرصد إلى أن قتل هذا العدد من الأطفال يعبر عن نمط خطير وقائم على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين في القطاع باستهدافهم هم وأطفالهم على نحو متعمد ومنهجي وواسع النطاق دون توقف منذ عشرة أشهر، مشيراً إلى أن عدد الأطفال الذين قتلهم الاحتلال في القطاع مفزع وغير مسبوق في التاريخ الحديث للحروب.

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