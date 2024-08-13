بيلاروس تبلغ مجلس الأمن بتفاصيل حادثة إسقاط المسيرات الأوكرانية

مينسك-سانا

أبلغت بيلاروس مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتفاصيل حادثة إسقاط المسيرات الأوكرانية في التاسع من الشهر الجاري بعد خرقها الأجواء البيلاروسية.

وذكرت الخارجية البيلاروسية في بيان اليوم: “أرسلنا نداء إلى مجلس الأمن ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول ضرورة توقف أوكرانيا عن الأعمال الاستفزازية التي تهدف إلى إشراك بيلاروس في الحرب”.

وأضاف البيان: “تحتفظ مينسك بالحق في عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي في حالة تكرار مثل هذه الاستفزازات”.

وكان أندريه بوغوديل، الضابط بكلية الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية أعلن أمس عن إسقاط 13 مسيرة أوكرانية في البلاد منذ التاسع من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق استدعت وزارة الخارجية البيلاروسية القائمة بالأعمال الأوكرانية في بيلاروس احتجاجاً على انتهاك مجموعة من الطائرات المسيرة الأوكرانية للحدود، معلنة أن مينسك تجري مشاورات مع حلفائها وشركائها وكذلك عبر المؤسسات الدولية بعد انتهاك مسيرات أوكرانية مجالها الجوي.

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