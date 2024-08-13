احتجاجاً على تمركز مقاتلات “إف-16” في بلاده… الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال سفارة مولدوفا

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال السفارة المولدوفية في موسكو ألكسندر كيترارو على خلفية تقارير تمركز مقاتلات “إف-16” المرسلة إلى أوكرانيا في مولدوفا.

وقالت الخارجية في بيان اليوم: إنه “تم خلال استدعاء القائم بأعمال السفارة المولدوفية التعبير عن القلق البالغ بشأن المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام الروسية والمولدوفية بأن مقاتلات “إف-16″ التي نقلها الغرب إلى نظام كييف قد تتمركز في مطارات في مولدوفا وتنفذ طلعات جوية منها لقصف أراضي روسيا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أن تزويد كييف بأسلحة جديدة، بما في ذلك طائرات “إف-16″، لن يغير الوضع على الجبهة، بل سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع، محذراً من أن الجيش الروسي “سيحرق “إف-16″ في أوكرانيا وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها”.

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