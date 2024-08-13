SCS-NET

احتجاجاً على تمركز مقاتلات “إف-16” في بلاده… الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال سفارة مولدوفا

2024-08-13

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال السفارة المولدوفية في موسكو ألكسندر كيترارو على خلفية تقارير تمركز مقاتلات “إف-16” المرسلة إلى أوكرانيا في مولدوفا.

وقالت الخارجية في بيان اليوم: إنه “تم خلال استدعاء القائم بأعمال السفارة المولدوفية التعبير عن القلق البالغ بشأن المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام الروسية والمولدوفية بأن مقاتلات “إف-16″ التي نقلها الغرب إلى نظام كييف قد تتمركز في مطارات في مولدوفا وتنفذ طلعات جوية منها لقصف أراضي روسيا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أن تزويد كييف بأسلحة جديدة، بما في ذلك طائرات “إف-16″، لن يغير الوضع على الجبهة، بل سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع، محذراً من أن الجيش الروسي “سيحرق “إف-16″ في أوكرانيا وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الخارجية الروسية: الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة باتت تتسم بالطابع المنهجي

موسكو-سانا عبّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن صدمة موسكو الشديدة بسبب المجزرة التي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved