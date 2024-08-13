قاليباف يطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم الكيان الصهيوني

طهران-سانا

طالب رئيس مجلس الشوري الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن قاليباف قوله عبر رسالة وجهها إلى رؤساء البرلمانات العالمية اليوم: إن “مجلس الأمن الدولي ملزم باتخاذ إجراءات جدية وعاجلة لوقف جرائم الكيان الصهيوني التي ينفذها في غزة بدعم مباشر وشامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية”.

وأضاف: إن “مرور10 أشهر على أزمة غزة واستمرار الجرائم واسعة النطاق والاستهداف المتعمد للمواطنين الفلسطينيين الأبرياء يظهر عدم وجود إرادة سياسية لدى الكيان الصهيوني المحتل والمنبوذ لإنهاء هذه الحرب المدمرة والكارثة الإنسانية المستمرة في غزة”.

وتابع قاليباف: إن “جريمة الكيان الصهيوني في الهجوم المتعمد على مدرسة التابعين وقتل أكثر من مئة شخص وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء هناك تدل على إصرار هذا الكيان المجرم على مواصلة الحرب والمجازر الممنهجة بحق الفلسطينيين والمدنيين والتطهير العرقي في قطاع غزة”، مشدداً على أن “استهتار الكيان الإسرائيلي بالقوانين الدولية واستمرار هجماته على القطاع يتطلب اتخاذ موقف دولي موحد وفعال لدعم الشعب الفلسطيني”.

وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية في طهران، أوضح قاليباف أنه “وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر الدفاع المشروع جراء هذا العمل العدواني الذي انتهك سيادتها ووحدة أراضيها هو حق ذاتي لها وأن بلاده سترد وفقاً لذلك”.

وكان وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني أكد في وقت سابق اليوم أن الكيان الصهيوني ليس نظاماً سياسياً مستقلاً، وإنما هو امتداد لسياسات أمريكا والغرب في المنطقة.

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