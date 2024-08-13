في موسمها الثاني… جامعة البعث تستضيف المسابقة البرمجية السورية لليافعين

حمص-سانا

انطلقت اليوم المسابقة البرمجية السورية لليافعين بموسمها الثاني في جامعة البعث بمشاركة 20 فريقاً في المخبر المركزي لكلية الهندسة المعلوماتية بالجامعة.

وذكر رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب في تصريح لمراسلة سانا أنه يشارك في المسابقة يافعون من طلاب المدارس تحت سن 18 سنة من كل المحافظات، ليتنافسوا على مدار 5 ساعات في المنطق والبرمجة التنافسية باستخدام اللغات البرمجية، مشيراً إلى الدعم الكامل الذي تقدمه الجامعات السورية لهذه الفئة العمرية المهمة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم ولخلق جيل مبدع ومبتكر.

وبين الخطيب أن الجامعة عملت على تجهيز مركز كلية الهندسة المعلوماتية بالحواسيب ومستلزمات المسابقة، وتأمين كل الأمور اللوجستية للمسابقة، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل تقنية، موضحاً أن البطولة تنقسم إلى قسمين، الأول على المستوى المحلي، ومن يتأهل فيها يشارك في بطولة على مستوى الوطن العربي وإفريقيا.

في حين أكدت المهندسة بيان مندو مديرة المسابقة البرمجية لليافعين أهمية مشاركة الطلبة اليافعين في المسابقة التي تساعدهم في حل المشكلات الحياتية لديهم بأكثر من منظور وطريقة وبتفكير منطقي عال، إضافة إلى العمل بروح جماعية ضمن فريق واحد، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستوى العلمي للطلبة في المرحلة الجامعية.

بدوره أشار نسيم داغستاني رئيس الحكام في المسابقة إلى أن هذه المسابقة هي فرصة لاكتشاف المتميزين والمهتمين بالبرمجة التنافسية.

يذكر أن المسابقة البرمجية السورية لليافعين انطلقت بموسمها الأول العام الماضي في جامعة دمشق، وتأهل خلالها 3 فرق للمنافسة على المستوى الإقليمي.

مثال جمول

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