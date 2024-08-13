بتكليف من الرئيس الأسد… وزير الكهرباء يكرم العاملين في محطة توليد كهرباء الزارة

حماة-سانا

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد كرم وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل اليوم عمال الكادر الفني الذين ساهموا في صيانة وإصلاح عنفات التوليد البخارية في محطة توليد كهرباء الزارة.

وأكد المهندس الزامل أن السيد الرئيس وجه إلى تخصيص مكافأة مالية تكريماً لهذه الجهود التي كانت أساسية في تعزيز استمرارية وكفاءة تشغيل المحطة، مبيناً أن تكريم العمال يأتي تعبيراً عن التقدير لعملهم الشاق وتفانيهم في عملهم، وأنهم الركيزة الأساسية في تنفيذ خطط التنمية وتحسين إنتاجية قطاع الكهرباء.

وشدد الوزير الزامل على أن هذا التكريم يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة للعمال ودورهم المحوري في استقرار وتأمين قطاع الكهرباء في مختلف أنحاء سورية، مضيفاً: إن هذا التكريم اليوم رسالة واضحة بأن الجهود هي محل تقدير واهتمام وأن المستقبل يحمل المزيد من التحديات التي تتطلب مزيداً من التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

مدير المحطة المهندس علي حسن أكد أن هذا التكريم الذي شمل 412 مهندساً وفنياً وعاملاً يمثل وساماً على صدور جميع كوادر المحطة وسيزيد من إصرارهم على تطوير العمل وتحسينه خدمة للوطن مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بعد جهد استمر 110 أيام متجاوزاً المعايير العالمية التي تتطلب 150 يوماً لمثل هذه الصيانات مما حقق وفراً زمنياً قدره 40 يوماً.

وعبر العاملون في المحطة عن امتنانهم وسعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين على التزامهم بمواصلة العمل الدؤوب لضمان استمرارية تشغيل محطة توليد كهرباء الزارة بأعلى أداء ممكن.

عبد الله الشيخ

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