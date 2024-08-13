باقري كني: الكيان الصهيوني هو امتداد لسياسات أمريكا والغرب في المنطقة

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني أن الكيان الصهيوني ليس نظاماً سياسياً مستقلاً، وإنما هو امتداد لسياسات أمريكا والغرب في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن باقري كني قوله في كلمة اليوم خلال مراسم تأبين رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية التي أقيمت في مبنى الخارجية الإيرانية بطهران: إن “شعوب المنطقة والعالم شهدت على مرّ العقود الثمانية الماضية كما هائلاً من التحركات الشريرة والجرائم التي اقترفها الكيان الصهيوني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعرض الشعب الفلسطيني لأبشع وأشد الجرائم والانتهاكات”.

وتابع باقري كني: إن “الشعب الفلسطيني ناضل طوال تلك السنوات وضحّى بكل ما يملك في مواجهة الكيان الصهيوني، وذلك وسط صمت الغرب الذي يدعي كذباً الدفاع عن حقوق الإنسان عن جرائم هذا الكيان المتغطرس”، معتبراً أن “حماية الكيان الصهيوني من منظور الغربيين، تشكل مبدأ وأساساً ترتكز عليه جميع سياسات هؤلاء”.

وأكد أن “هذا الدعم اللامحدود أعطى الكيان الصهيوني الضوء الأخضر ليتمادى في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، دون أن يستثني المدنيين أو النازحين”، مبيناً أن قصفه المدارس بما في ذلك مدرسة التابعين التي تحظى برعاية الأمم المتحدة وذلك باستخدام الأسلحة المتطورة، يأتي في هذا السياق أيضاً.

ولفت باقري كني إلى أن جريمة اغتيال هنية على الأراضي الإيرانية تشكّل انتهاكاً لوحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، وعليه فمن حقها المشروع والقانوني أن تقوم بالرد المماثل.

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