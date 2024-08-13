كيريلوف: قوات نظام كييف تستخدم ذخيرة تحوي مواد سامة

موسكو-سانا

أكد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والبيولوجي الروسية، إيغور كيريلوف أن قوات نظام كييف تستخدم ذخيرة تحتوي على مواد سامة في عملياتها وهجماتها.

وقال كيريلوف في حديث تلفزيوني على هامش منتدى “آرميا 2024”: “إنه تم تسجيل حالات تتعلق باستخدام قوات نظام كييف عدداً من المركبات الكيميائية التي تنتمي إلى فئة المواد السامة التي كان يستخدمها الألمان في غرف الغاز خلال الحرب العالمية الثانية”.

وأشار كيريلوف إلى أن العملية العسكرية الخاصة التي باشر بها الجيش الروسي أثبتت وجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا، وحاول الأمريكيون نقل أنشطتها إلى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق وبعض بلدان إفريقيا، ولكن أوكرانيا استأنفت العمل في بعض هذه المختبرات نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي.

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