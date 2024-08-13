القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في دونيتسك وتكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في كورسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها حررت بلدة ليسيتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت قوات نظام كييف خسائر فادحة بلغت نحو1835 جندياً خلال اليوم الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة أن القوات الروسية صدت العديد من الهجمات المضادة وحسنت مواقعها على عدد من محاور القتال، ودمرت معدات عسكرية بعضها غربي الصنع.

واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز “سو27” أثناء تواجدها في المطار وأصاب ثلاث قاذفات، ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات “إس300 بي تي”، إضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 146 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز “مي8” وقنبلة موجهة من طراز “هامر” فرنسية الصنع، وأربعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و52 طائرة دون طيار 19 منها خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وحول الوضع في مقاطعة كورسك، أوضحت الوزارة أن قواتها المسلحة تواصل صد محاولات قوات نظام كييف للتوغل في المقاطعة، مبينة أن خسائر هذه القوات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 420 عسكرياً، و55 عربة مدرعة بينها ثلاث دبابات و8 ناقلات جند مدرعة.

وكان نائب رئيس الإدارة السياسية العسكرية للقوات المسلحة الروسية وقائد قوات “أخمات” الخاصة اللواء أبتي علاء الدينوف أعلن اليوم أن القوات الروسية باتت تسيطر على الوضع في مقاطعة كورسك، بينما تجري الآن عمليات ملاحقة وطرد تشكيلات قوات نظام كييف من المناطق المأهولة بالسكان التي احتلتها في وقت سابق.

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