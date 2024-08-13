أعمال الشاعرين قحطان بيرقدار وفرحان الخطيب في ندوة أدبية لجمعيتي الشعر والنقد في اتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

أقامت جمعيتا الشعر والنقد في اتحاد الكتاب العرب ندوة أدبية، شارك فيها الناقدان الدكتور غسان غنيم، ورجاء شاهين، وسلطا الضوء خلالها على أعمال الشاعرين قحطان بيرقدار وفرحان الخطيب، بحضور عدد من الأدباء والمهتمين.

افتتح الندوة الدكتور جهاد بكفلوني عضو المكتب التنفيذي الذي أشار إلى دور الأدب والنقد في دعم الثقافة، فيما بينت عضو المكتب التنفيذي الأديبة فلك حصرية المضامين التي سيقدمها المشاركون في الندوة.

وألقى الشاعر فرحان الخطيب عدداً من نصوصه في مواضيع وطنية وإنسانية واجتماعية وعاطفية، والتزم الموسيقا واللغة والوزن الشعري، مبيناً ضرورة هذه اللقاءات لأن النقد يكشف الإبداع ومؤثراته، ويدفع النصوص والأدب إلى النور، ويظهر الجماليات والمعاني والصور.

وأوضح الناقد الدكتور غسان غنيم أن الصور عند الشاعر الخطيب تترادف لتوحي بحالة الجمود الحضاري الذي لا يسير بأبناء هذه الأمة فلا تفارقهم حالات الجمود، معتبرا أن الخطيب في شعره يسلم نفسه للذكريات مبتدئاً من البدايات الأولى، فبالرغم من القيظ المكفهر وبقع السواد تظهر جماليات خلال تداعي الذكريات ثم يبدو الأمل جليا، مبيناً أنه استخدم التفعيلة حاملاً للملحمة العربية اختصار التاريخ وتاريخ الأمة والشعب.

كما ألقى الشاعر قحطان بيرقدار عدداً من نصوصه الشعرية التي التزم فيها الوزن والموسيقا، واستخدم الإيحاءات والدلالات والعاطفة خلال أحداث المواضيع الصادقة، لافتاً إلى ايجابية المبادرة في تسليط الضوء من خلال جمعيتي الشعر والنقد على تجارب الشعراء والأدباء.

وعن تجربة الشاعر بيرقدار، قالت الناقدة رجاء شاهين: إن نصوصه الشعرية تمثل توجها خاصا في بناء القصيدة الحديثة التي تحيل إلى ذاتها العمق في قوة العبارة الإيحائية وكثافتها، وتشكلت النصوص عبر منظور يتواصل مع التراث من الوزن العروضي وهي في طريقها إلى التكامل.

وفي الندوة التي أدارتها أمينة سر جمعية الشعر الشاعرة طهران الصارم، حضر رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني، وعدد من النقاد والأدباء الذين أسهموا في مداخلات وحوارات لإغناء مواضيعها.

محمد خالد الخضر

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