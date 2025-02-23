قوات صاروخية ومدفعية بيلاروسية تتدرب في روسيا

مينسك-سانا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن أطقم القوات الصاروخية ووحدات المدفعية التابعة لها ستخضع لتدريب قتالي في ميادين التدريب الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان صحفي: إن “الرحلة الميدانية للوحدات البيلاروسية ستتضمن تدريبات اختبارية على الضربات الصاروخية في الاستخدام القتالي للأنظمة المدفعية وراجمات الصواريخ في ميادين التدريب الروسية”.

وكانت مجموعة من العسكريين البيلاروسيين توجهت في وقت سابق إلى روسيا للمشاركة في تدريبات القوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي في ميدان تدريب أشولوك بمنطقة أستراخان، حيث تم تطوير تكتيكات وأساليب جديدة للدفاع الجوي والقتال الجوي.

وفي أوائل آب الجاري قال نائب قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في بيلاروس، العقيد ميخائيل ماتروسوف: إن نحو 4000 جندي، و150 قطعة من المعدات يشاركون في التدريبات، وأنه من المخطط تنفيذ مهام تدريبية قتالية مع قوات الصواريخ المضادة للطائرات وقوات الهندسة اللاسلكية والطائرات المقاتلة.

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