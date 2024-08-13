تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع جني الأرباح، بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، بينما ينتظر المتعاملون في السوق بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي قد تقدم مزيدا من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2462.19 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الثاني من آب الجاري في وقت سابق من الجلسة، فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر لتستقر عند 2502.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 27.67 دولاراً للأوقية كما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 933.96 دولاراً، فيما خسر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 914.25 دولاراً.

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