كنعاني: إيران لن تطلب الإذن للدفاع عن أمنها القومي

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عزم إيران وتصميمها على الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، مضيفاً: إن البيان الثلاثي الفرنسي الألماني البريطاني الذي يدعوها لعدم الرد على اعتداءات الكيان الصهيوني على سيادتها يحمل الكثير من الوقاحة.

وقال كنعاني في تصريح اليوم: “إن بيان زعماء الدول الثلاث صدر في ظل عدم مبالاة الدول الغربية الداعمة للكيان الصهيوني، بارتكاب الأخير كل أنواع الجرائم الدولية بما فيها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”، لافتاً إلى أن إفلات المسؤولين الصهاينة من العقاب يزيد من وقاحتهم بارتكاب أبشع الجرائم على المستوى الدولي.

وشدد كنعاني على أن إيران حازمة ومصممة في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، وعلى إرساء الاستقرار المستدام في المنطقة وخلق الردع ضد المصدر الحقيقي لزعزعة الأمن والإرهاب في المنطقة، وهي لن تطلب إذناً من أحد في ممارسة حقوقها المعترف بها.

وأضاف: “في ظل عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، منذ أكثر من عشرة أشهر عن خلق ردع في مواجهة الكيان الصهيوني المجرم فإن تصعيده لجرائمه ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وإرهابه الذي تجاوز الحدود الإقليمية بدأ يأخذ أبعاداً جديدة كل يوم، ومن المدهش أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات عملية وفعالة من قبل الدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإنكلترا، لوقف هذه الجرائم أو التعامل معها”.

وأوضح كنعاني “أن الدول الثلاث المذكورة ودون أن تقدم أي اعتراض على جرائم الكيان الصهيوني وجرائمه الدولية تطالب بوقاحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدم معاقبة وردع هذا الكيان الذي ينتهك سيادتها وسلامة أراضيها”.

وشدد على أن مثل هذه الطلبات تفتقر إلى المنطق السياسي، وتتعارض تماماً مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وتمثل دعماً علنياً وعملياً لمصدر الجرائم الدولية والإرهاب في المنطقة، كما تشجع وتكافئ مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب.

وأكد كنعاني أن تقاعس الحكومات ومجلس الأمن الدولي أمام وحشية الكيان الصهيوني الغادر، وتقديم دول الغرب الدعم السياسي والعسكري الواسع له هو العامل الرئيسي في تصعيد الأزمة في المنطقة، مشدداً أنه على مؤيدي الكيان الصهيوني أن يقفوا وأن يتحملوا المسؤولية ضد الجرائم المستمرة، والتي تخطت جميع الخطوط الحمر في غزة وغرب آسيا.

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