مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن نحو 800 مستوطن اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى الأقصى، ومنعت المصلين الفلسطينيين من دخوله.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس، وعرقلت حركة الفلسطينيين.

واقتحم أمس أكثر من 400 مستوطن المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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