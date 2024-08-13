موسكو-سانا

حذر عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم ليونيد إيفليف من أن سلطات كييف التي تسعى لاستخدام الأسلحة الغربية في عمق روسيا تخوض مخاطرة كبيرة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن إيفليف قوله: “من خلال طلب الإذن من شركائه لاستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية يعتزم زعيم كييف الجمع بين هذه الأسلحة والمعلومات الاستخبارية التي تلقاها من دول الغرب لارتكاب شيء خطير.. نظام كييف يرتكب مخاطرة كبيرة ما يكشف جوهره الفاشي الوحشي”.

وأكد إيفليف أن كييف تجر بشكل متزايد الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى الحرب مع روسيا قائلاً: “لطالما قامت طائرات الاستطلاع الرادارية بعيدة المدى التابعة للناتو بتصوير ليس فقط شبه جزيرة القرم، ولكن أيضاً المناطق الروسية الأخرى على عمق 500 كيلومتر ونقل الصورة إلى هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية.

وشدد إيفليف على أنه على عكس تصريحات المسؤولين الأوكرانيين تشن القوات الأوكرانية هجمات صاروخية على المدن والقرى، ما يتسبب بمقتل المدنيين الروس.

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