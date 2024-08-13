المركز الوطني للزلازل: تسجيل 13 هزة أرضية شرق مدينة حماة لغاية الثامنة من صباح اليوم

دمشق-سانا

أعلن المركز الوطني للزلازل تسجيل 13 هزة أرضية شرق مدينة حماة لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وقال المركز الوطني للزلازل إن محطات الرصد سجلت 13 هزة شرق مدينة حماة لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم أكبرها كان بقدر 5.3 درجات على مقياس ريختر بينما الهزات اللاحقة لها هي هزات ارتدادية أضعف قدراً.

وأوضح المركز إن الهزة الرئيسية حدثت نتيجة تراكم الطاقة خلال الفترة الزمنية السابقة ضمن الفوالق الثانوية المرتبطة بفالق البحر الميت.

وكان المركز أشار سابقاً إلى أنه نتيجة لتغير ملحوظ في الزلزالية ضمن نطاق يمتد من جنوب مدينة طرطوس إلى حماة فإنه من المحتمل بنسبة 30 بالمئة حدوث هزات شدتها بين 3 و 5 درجات.

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