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الحرارة إلى ارتفاع ورطوبة مرتفعة في المناطق الغربية

2024-08-13

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الجو معتدلاً ليلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة وخاصة في المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز 55 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج أحياناً.

غداً… توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الثلاثاءالأربعاءالخميس
دمشق37 /2138 /2239 /23
القنيطرة33 / 2035 / 2135 / 20
درعا37 / 2138 / 2238 / 22
السويداء33 / 2035 / 2136 / 20
حمص34 / 2036 / 2136 / 20
حماة38 / 2340 / 2440 / 25
الحسكة44 / 3045 / 3045 / 31
اللاذقية31 / 2632 / 2532 / 26
طرطوس34 / 2534 / 2535 / 27
حلب38 / 2439 / 2540 / 25
إدلب35 / 2436 / 2336 / 24
دير الزور34 / 3044 / 3044 / 30
الرقة41 / 2741 / 2742 / 28

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