وفاة شخص وخسائر مادية في حريق معمل لصناعة الدهانات بحلب

حلب-سانا

أدى حريق اندلع في معمل لصناعة الدهانات بالمدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب اليوم إلى وفاة شخص ووقوع خسائر مادية كبيرة بالمعمل.

وأوضح قائد فوج إطفاء حلب العميد محسن الكناني في تصريح لمراسل سانا بحلب أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده بمشاركة عناصر وآليات فوج إطفاء حلب والدفاع المدني ومجلس مدينة حلب وشركة سادكوب وتتم أعمال التبريد والعزل حيث أتى الحريق على آلات وخطوط الإنتاج وأدى لاشتعال المواد النفطية ومنها التنر.

وأضاف: إنه وحسب إفادات العمال فإن الحريق اندلع أثناء تفريغ صهريج لمذيبات نفطية إلى خزانات المعمل.

وقال قائد زمرة الإطفاء رامز قبان علي الذي شارك بعمليات الإطفاء: إنه تم إحداث فتحات بجدران المعمل لتسهيل الاقتحام المباشر إثر نشوب الحريق حيث سارعت وحدات الإطفاء من مراكز المدينة الصناعية والمعري والحمدانية لاحتواء الحريق إضافة لمؤازرة الدفاع المدني ومجلس مدينة حلب ومنع امتداد النيران إلى المعمل المجاور ووصولها إلى براميل المشتقات النفطية حيث تم إبعادها وعزلها.

قصي رزوق

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