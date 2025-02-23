لا أضرار جراء الهزة الأرضية التي ضربت شرق حماة

محافظات-سانا

أكد قائد شرطة محافظة حماة اللواء حسين جمعة أنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار في المحافظة جراء الهزة الأرضية التي ضربت شرق المحافظة مساء اليوم.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح اللواء جمعة أنه حتى اللحظة لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في المحافظة نتيجة الهزة.

وفي محافظة حمص أكد مدير الدفاع المدني العميد مهذب الموعى أنه لم يبلغ عن أي أضرار حتى اللحظة جراء الهزة.

بدوره مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود أكد أنه لم تحدث أي أضرار في المحافظة نتيجة الهزة الأرضية التي وقعت مساء اليوم .

وقال داؤود في تصريح لمراسل سانا إنه لم ترد أي معلومات حول أضرار في محافظة اللاذقية كما لم تسجل أي أضرار وفق الجولات التي قامت بها مفرزة الإنقاذ بجبلة وسطامو.

من جهته أكد مصدر في قيادة شرطة حلب في تصريح مماثل أنه لا يوجد أي أضرار في المحافظة جراء الهزة الأرضية.

من ناحيته مدير الجاهزية في محافظة طرطوس ياسر ديوب أوضح أنه لم تسجل أي أضرار بالمحافظة جراء الهزة.

وفي دير الزور لم يبلغ عن أي أضرار في المحافظة جراء الهزة.

وكان المركز الوطني للزلازل أعلن اليوم أن هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت على بعد 28 كم شرق مدينة حماة.

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