نتاجات 85 مشروعاً صغيراً لسيدات الأعمال في بازار صيف “حلب أحلى”

حلب-سانا

تنوعت نتاجات 85 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر لسيدات الأعمال في بازار صيف حلب أحلى بين الألبسة والمشغولات اليدوية الصوفية والايتامين وإكسسوارات الزينة ومواد التجميل وصابون الغار والمنظفات والصناعات الخشبية والشموع والرسم على الزجاج والمنتجات الغذائية والمربيات والحلويات وأنواع الطبخ الحلبي.

ويظهر البازار الذي أقامته محافظة حلب ونظمته مؤسسة الكنانة للمعارض والمؤتمرات مساء اليوم في مجمع شهبا روز براعة السيدة الحلبية وقدرتها على تحقيق ذاتها من خلال ما تقوم بتصنيعه في منزلها ومن ثم تسويقه.

وفي تصريح للصحفيين أوضح عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس ماجد الطويل أن البازار يعد إحدى الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في تقديم الدعم للسيدات صاحبات المشاريع الصغيرة وتشجيعهن على مواصلة العمل للانتقال بها إلى مشاريع متوسطة وكبيرة وبالتالي تؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية بالمدينة، مؤكداً مواصلة المحافظة تقديم الدعم المطلوب والتسهيلات لإنجاح هذه المشاريع.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الكنانة للمعارض والمؤتمرات كنانة علوش: إن هدف إقامة البازار وعلى مدى ثلاثة أيام هو دعم السيدات المنتجات صاحبات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم المساعدة لهن في تسويق منتجاتهن بحيث يكون هذا البازار نافذة يطللن من خلالها بمنتجاتهن على المتسوقين وإرضاء أذواقهم بتقديم منتج عالي الجودة وبأسعار منافسة وكذلك إكسابهن الخبرات والعمل على تحسين ظروفهن المعيشية.

وقالت فيريل حمامجي إنها تشارك بأنواع الألبسة النسائية التي تقوم بتصميمها وخياطتها ضمن المنزل معتبرة أن البازار يشكل فرصة لتسويق هذه المنتجات وتعريف المتسوقين بها، فيما أوضحت فاطمة حاج اسماعيل أنها تشارك بأصناف منوعة من المنظفات ومساحيق وسوائل الغسيل والمعطرات وبأسعار مدروسة ومناسبة للمواطنين.

وتحدثت براءة شحادة عن تقديمها لأصناف غذائية من المربيات التي تحضرها يدوياً ومنها مربى الوردة الشامية، إضافة لأصناف من العسل الملكي والجبلي، منوهة بالإقبال الجيد للمواطنين على زيارة المعرض، وأعربت تمار ماغريان عن سعادتها للمشاركة بالمعرض لأول مرة حيث تقدم مجموعة من إكسسوارات وأدوات الزينة للسيدات والشابات وتحرص على إرضاء أذواقهن بكل جديد وفق تصاميم مرغوبة مع إجراء حسومات على الأسعار، وتقول فاطمة مطر إنها أسست مشروعها الصغير للطبخ الحلبي وتقديم أصناف المأكولات الشرقية والغربية إضافة لعدة مأكولات من دول عربية وتقدم هذه المنتجات بأسعار تشجيعية طوال أيام المعرض.

قصي رزوق

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