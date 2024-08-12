بعد استهدافه محطة زابوروجيه النووية… زاخاروفا تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد نظام كييف

موسكو-سانا

دعت روسيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد نظام كييف على خلفية الهجوم على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مقابلة خاصة على القناة الأولى الروسية: “منذ فترة طويلة، وهذه ليست السنة الأولى، التي تدعو فيها روسيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتأثير على نظام الأوكراني ورعاته الغربيين بسبب حقيقة أنهم يستخدمون محطات الطاقة النووية وسيلة وأداة للقيام بالأنشطة الإرهابية”.

وكان حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية يفغينى باليتسكى أعلن أمس أن قوات النظام الأوكرانى استهدفت منشأة أنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه النووية ما أدى الى نشوب حريق فيها مشيراً إلى أن جميع وحدات الطاقة الست للمحطة فى وضع الإغلاق البارد ولا يوجد تهديد بانفجار بخار والإشعاع في الوضع الطبيعى.

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