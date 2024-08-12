(فكرة ولون.. وبنت السما)… الموسيقا برفقة الرسم بورشة فنية في صافيتا

طرطوس-سانا

الموسيقا برفقة الرسم في ورشة فنية بالهواء الطلق في ساحة السيدة بمدينة صافيتا نظمها المجتمع الأهلي اليوم بالتعاون مع مجلس المدينة وفرقة فرح صافيتا الموسيقية والتي حملت عنوان (فكرة ولون.. وبنت السما).

جينا القحط منظمة الفعالية ذكرت أن الورشة تضمنت الرسم بموضوعات متنوعة شارك فيها 50 فرداً من مختلف الفئات العمرية حيث كل هاو يستخدم أسلوبه الخاص به وتقنياته وأدواته.

وأضافت: رافقت الفعالية معزوفات موسيقية فردية متنوعة، لافتة إلى أن الفعالية تعد إحدى الطرق للتعبير عن الذات بما يساعد الهواة على كسر حاجز الخجل والخوف من الجموع أو الناس وتعزيز ثقتهم بنفسهم وتقبل الرأي الأخر.

واستطردت القحط بالقول: إنها تعد الفعالية الثانية التي تقام على التوالي بالمدينة وذلك بهدف تنشيط الحركة الثقافية ودعم المواهب بمختلف المجالات على الاستمرارية وتنمية مواهبهم وتعزيز امكانياتهم، مبينة أن وجود الموسيقا بالورشة يساعد على الشعور بالراحة النفسية.

مؤسسة الفرقة الموسيقية منال الشمالي ذكرت أنه شارك بالفعالية سبعة عازفين يافعين على مختلف الآلات الموسيقية (الكمان والبزق والغيتار والايقاع ودرامز) وجميعهم أدوا معزوفات غربية، إلى جانب تأدية لوحة جماعية شرقية (قارئة الفنجان) لعبد الحليم حافظ.

وأشار عدد من المشاركين منهم خليل صباغ ومجد جبور وماريا مخول إلى أن الرسم بالهواء الطلق يعتبر فرصة لتنشيط الحركة الفنية أكثر بالمنطقة ويساعد أكثر على الخيال وتشجيع على الإبداع، مؤكدين أهمية ممارسة الرسم وأثاره الإيجابية الكثيرة لكونه يمنح الشعور بالسعادة ويحسن المزاج والتأمل والتواصل مع الأخرين.

هيبه سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency