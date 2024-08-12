شويغو: ضرورة تعزيز التلاحم بين روسيا وبيلاروس للوقوف في وجه الغرب

موسكو-سانا

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ضرورة تعزيز التلاحم بين روسيا وبيلاروس للوقوف معا في وجه دول الغرب.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن شويغو قوله بعد لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش: “إن أكثر من 50 دولة غربية تشارك في التسلح والتدريب والعمليات القتالية وإرسال المرتزقة والمدربين في إطار التخطيط للعديد من العمليات من قبل تلك الدول لذلك نحن بحاجة إلى التلاحم، بين روسيا وبيلاروسيا كما كان الحال في العقود والقرون الماضية”.

وكان وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين أعلن في وقت سابق أن لوكاشينكو أوعز بتعزيز مجموعة القوات المسلحة في الاتجاهين التكتيكيين غوميل وموزير في الجنوب قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيراً إلى أن بيلاروس تعتبر تحليق طائرات أوكرانية دون طيار فوق أراضيها بمثابة استفزاز.

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