التعليم العالي تصدر الإعلان الثاني لصندوق دعم البحث العلمي لعام 2024

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإعلان الثاني لصندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي لعام 2024، ضمن محوري التقانات البازغة والعلوم التربوية والإنسانية بهدف استقطاب مشروعات الأبحاث في الجامعات السورية الحكومية والخاصة والمراكز والهيئات البحثية في سورية.

وحدد إعلان الوزارة شروط قبول البحث للدعم المالي بأن يكون البحث العلمي ذا قيمة علمية مضافة وله نتائج تطبيقية وتنموية وجدوى اقتصادية، بحيث يمكن الاستفادة منه في إحدى الجهات العامة أو الخاصة، ويساهم في توظيف العلوم والمعارف بالبحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا نحو حل المشكلات.

ومن الشروط أيضاً أن يكون البحث “موضوع الدعم” أصيلاً وأن يتعهد الباحث بذلك، وأن يقترن بالنشر العلمي الداخلي أو الخارجي، وأن يكون مقدم طلب الدعم المالي حاصلاً على شهادة دراسات عليا “دكتوراه”، ومنتمياً إلى إحدى المؤسسات البحثية العلمية، مبينة أنه يمكن تقديم طلب الدعم المالي لمشروع بحثي من قبل فريق من الباحثين، على أن يترأسهم باحث رئيس مستوف للشروط آنفة الذكر.

ويمكن للباحثين وفق الوزارة الاستفادة من البنى التحتية العلمية المتوافرة لدى المراكز والهيئات البحثية الأخرى “كالمخابر والتجهيزات” والخبرات في حدود الإمكانات المتوافرة، ولا يحق للباحث الرئيس التقدم بأكثر من مشروع بحثي واحد ضمن الإعلان.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين التقدم بطلباتهم شخصياً إلى مديرية البحث العلمي في الإدارة المركزية بدمشق، لغاية الـ 14 من تشرين الثاني القادم.

ويعمل صندوق دعم البحث العلمي على تمويل المشروعات البحثية الهادفة إلى حل المشكلات الفنية التي تواجهها المؤسسات والشركات، لتطوير منتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية بالتعاون مع الجامعات السورية والهيئات والمراكز البحثية الحكومية، إضافة إلى دعم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا وتوجيهها إلى حل المشكلات، وتسويق نتائج البحوث العلمية والتعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال البحث العلمي والتطوير التقاني.

هيلانه الهندي

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