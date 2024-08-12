القوات الروسية تحرر بلدة بجمهورية دونيتسك الشعبية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تحرير بلدة ليسيتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان إنه: “نتيجة للعمليات العسكرية حررت وحدات من القوات الروسية بلدة ليسيتشنوي، كما زادت من وتيرة الهجوم في اتجاه دونيتسك”.

وأشارت الوزارة إلى أن “القوات الروسية تواصل السيطرة على زمام المبادرة في اتجاه دونيتسك ونجحت في اختراق دفاعات القوات الأوكرانية”، لافتة إلى أنه يتم استكمال عملية تطهير مناطق إيفانوفكا وسيرجيفكا وماكييفكا وكيروفو وأرتموفو وزيلاني من القوات المسلحة الأوكرانية والقوميين.

وأوضحت الوزارة “أنه تم تنظيم دعم لوجستي شامل لأفراد الوحدات الروسية التي تصد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لغزو مقاطعة كورسك”.

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