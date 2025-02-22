قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم 4 فلسطينيين بينهم طفل في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين أثناء مرورهم بالقرب من حاجزين لها شرق طوباس وغرب جنين.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي نعلين غرب رام الله وتقوع جنوب شرق بيت لحم، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، كما قامت باعتقال طفل.

واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم 7 فلسطينيين بينهم مصاب في الضفة.

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