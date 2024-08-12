رحيل شاعر الأغنية الشعبية أحمد شحادة

دمشق-سانا

نعت نقابة الفنانين في سورية والوسط الفني والثقافي شاعر الأغنية الشعبية الملحن أحمد شحادة بعد مسيرة فنية حافلة بعشرات الأغاني التي لاقت شهرة واسعة على مستوى سورية والوطن العربي.

والراحل شحادة من مواليد قرية بكراما في القرداحة بريف اللاذقية عام 1966، وأسس لوناً جبلياً وساحلياً جميلاً ومميزاً استوحاه من طبيعتها الجميلة والخلابة.

وتعامل الشاعر الراحل في بداياته مع أصوات لم تكن معروفة، وصنع منهم نجوماً، منهم بسام البيطار وعلي الديك ووفيق حبيب وجلال حمادة وربيع حمدي وغيرهم.

ومن الأغاني التي لاقت شهرة واسعة “الحاصودي، وعذاب الهوى، وراجع عالديرة، وياحادي العيس، وتمشي الهوينا، وخمس صبايا، وعرج يا راعي”.

كما غنى من أشعاره نجوم عرب من سورية وخارجها، منهم ديانا حداد وعاصي الحلاني وأيمن زبيب وجورج وسوف وملحم زين.

شذى حمود

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