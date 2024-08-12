إصابة شخصين في حادث طعن بالعاصمة البريطانية لندن

لندن-سانا

أعلنت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على رجل بعد قيامه بطعن فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً وإمرأة تبلغ من العمر 34 عاماً في ساحة ليستر وسط العاصمة لندن.

وقالت الشرطة في حسابها على منصة إكس: “تم القبض على رجل في مكان حادث الطعن بساحة ليستر سكوير، ولا نعتقد أن هناك أي مشتبه بهم آخرين”، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحيتين إلى المستشفى.

ويأتي هذا الحادث بعد أعمال شغب اندلعت في احتجاجات مناهضة للمهاجرين بمدن وبلدات في شتى أنحاء بريطانيا الأسبوع الماضي، حيث شنت جماعات يمينية متطرفة هجمات على مساجد وفنادق تؤوي طالبي لجوء.

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