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ضبط 33 دونماً من المحاصيل في بلدة الغزلانية تروى بمياه الصرف الصحي

2024-08-12

ريف دمشق-سانا

ضبط الفريق الفني في دائرة الزراعة بمنطقة حران العواميد بريف دمشق عملية مخالفة لري المحاصيل بمياه الصرف الصحي في بلدة الغزلانية وتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

وذكرت مديرية الزراعة في ريف دمشق في بيان نشرته على صفحتها بالفيس بوك  أن إجمالي المساحة التي تم ضبطها تبلغ 33 دونماً مزروعة بمحاصيل “الذرة العلفية، وذرة المكانس، والملوخية، والباذنجان”، مؤكدة أنه تم تخريب المحاصيل وفلاحتها، فيما تم رش المساحات المروية حديثاً والتي تعذرت فلاحتها بمبيد أعشاب عام.

سفيرة إسماعيل

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