142 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 48 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 48 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 142 شهيداً و150 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 311 على القطاع ارتفع إلى 39897 شهيداً، و92152 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام الأبنية المدمرة وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب تواجد آليات الاحتلال وخطورة تلك الأماكن.

واستشهد 16 فلسطينياً، وأصيب العشرات في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع.

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