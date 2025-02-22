“سرديات لونية”… معرض فن تشكيلي بالسويداء

السويداء-سانا

21 عملاً زيتياً قدمتها الفنانة التشكيلية ثناء النبواني في معرضها “سرديات لونية” الذي افتتحه فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء في مقره اليوم.

المعرض المتواصل لمدة شهر تتناول فيه النبواني موضوعات تتعلق بالبيئة المحلية والتراث والمرأة والحالات الإنسانية والطبيعة مع جمعها بين الأسلوبين الواقعي والانطباعي، كما ذكرت خلال حديثها لمراسل سانا.

وتحاول النبواني عبر أعمالها تحريك الأحاسيس والمشاعر لدى المتلقي وإظهار حالة الجمال وفق رؤيتها والاهتمام بأدق التفاصيل والاعتماد على ألوان الفرح التي تعطي حالة تفاؤل مع تركيزها على اللون البرتقالي المحبب بالنسبة لها.

وبحسب رئيسة فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء الأديبة وجدان أبو محمود فإن الأعمال المعروضة هي بريشة فنانة ذكية مرهفة تستنطق الواقع وتبذره بالدلالات والتأويلات، وكأنها تلتقط روح الصوت والحركة.

ووجد الزائر للمعرض هيثم الجمال أن اللوحات تعبر عن أشياء جميلة منها ما يتعلق بالعمارة القديمة، وبعضها يحمل دلالات حياتية مهمة مع إظهار تفاصيل دقيقة وواضحة فيها.

يذكر أن الفنانة التشكيلية ثناء النبواني من مواليد السويداء 1978 انتسبت لاتحاد الفنانين التشكيليين عام 2017، ولها ثلاثة معارض فردية في السويداء ودمشق، كما شاركت بالعديد من الورشات والمعارض الجماعية.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency